京東劉強東送外賣後請騎手吃飯 講話全文曝光

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-22 13:39

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他在吃飯期間發表講話，談及送外賣感受、為騎手繳納五險一金等內容。

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以下為劉強東講話全文：

今天見到各位兄弟也是非常開心，我下午也特意去送了幾單外賣。

十年前，我最後一次送是 2015 年送的快遞，所以整整十年沒去送。正好每次送，客人都認識我，所以已經沒辦法真實體驗了。

今天聽說我們這個外賣，大部分客戶負責要求送到門口，放門口拍照、不開門、不見面。所以只有一個人開了門，結果就認出我來了，剩下的都是放在門口，就沒見面，還算比較好。 送了幾單，也還是深深體會到兄弟們的辛苦。

我記得我小的時候，我也跟大家一樣，我相信我們大部分都是農村出生。小時候我們家裡也非常窮，我們很多兄弟在北京可能會有同樣的感覺，或者去大城市，覺得這個城市太陌生，找不到家的那種感覺，溫暖。

我一直堅定的，讓我支撐走了 30 年，就是一句話，我堅信通過自己的辛苦努力，我可以改變我個人的命運。

我覺得我什麼都沒有，也希望我們今天在座所有兄弟們都能有個信仰，也有個堅信。我們一輩子去努力，去踏踏實實生活。 京東這種工作穩定，五險一金全齊了。

我們老兄弟幹了 18 年，他還可以照樣幹五年，還沒到退休年齡。20 多年之後，他離開京東的時候，光公積金一項就要給（人民幣）二、三十萬現金一次性。

而現在退休之後，像我們這樣老兄弟他退休金肯定不會低於 5,000 的。退休之後，每個月可以領到 5,000 以上的退休金。所有的大病醫保全部報的。

終究有一天我們會老去，終究有一天我們會要花很多錢。今天是我們絕大部分家人還是農村人，特別農村，老人一到 80 歲之後就一身毛病，你看哪個農村 80 歲老人不是每天吃一把藥，那都要花錢的。

當 20 年前，我們有第一個快遞員的時候，我就堅定地堅持說，我一定要給我們兄弟們全部上五險一金。20 年前我們的決定是對的，超過 1,200 個快遞的兄弟就退休了，都能享受很好的退休生活。

我們今天又做了外賣，我們的外賣小哥，我也希望能夠堅持，也希望大家能夠重視。我還是堅定地希望兄弟們都能夠給自己的老來退休後的生活做份保險。

第三，這家公司有很深的夢想和情誼，我們一直希望隨著公司的業務不斷的發展，我們能夠聘來最優秀的兄弟們，歡迎兄弟加入我們京東。

我們京東截止到昨天已經超過 71 萬的員工。按照我們現在的發展，大概在四年之內我們就超過 100 萬人，不包含外賣兄弟。

第二個夢想，希望我們將來全職外賣員也能過 100 萬人。我要代表公司向兄弟們表示感謝。今天也是多少年來，可能在公開場合第一次，請了四、五十多個兄弟一起吃飯喝酒，今天晚上什麼規矩都沒有，想跟我說話就使勁說，想唱歌就唱歌，沒關係。