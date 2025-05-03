美眾議院否決加州2035禁售燃油車政策 環保與經濟前景掀論戰

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-03 19:30

‌



美國國會共和黨正加緊腳步，試圖推翻加州一項具標誌性的氣候政策。

日前，聯邦眾議院以 246 票對 164 票通過決議案，企圖撤銷國家環境保護局（EPA）去年 12 月依《清潔空氣法案》核發給加州的豁免權，該豁免允許加州制定比聯邦更嚴格的車輛排放標準。自 2022 年加州啟動此政策以來，已有 11 個州宣布跟進。

‌



儘管眾議院通過該決議案，但其能否在參議院闖關成功仍未知。參議院的非黨派規則專家指出，根據《國會審查法案》（CRA），國會無權撤銷環保署所頒發的豁免。美國政府問責署（GAO）亦持相同立場，指出 CRA 僅適用於行政部門單方面發布的規範。

來自加州的民主黨眾議員 Kevin Mullin 捍衛州府權力，強調嚴格排放標準的目的是保護居民健康。他指出：「毒性空氣污染會導致哮喘、心臟病，每年在美國造成逾 10 萬人死亡。我們有責任防止這些不必要的傷害。」

同時，加州州長 Gavin Newsom 也發聲譴責此舉為「川普共和黨」的政治操弄，表示：「他們一心想讓加州重回污染時代，但乾淨空氣不該是政治議題。」

根據聯邦數據，加州在交通相關的二氧化碳排放量居全美第二，僅次於德州，凸顯該州實施淨零排放車輛政策的急迫性與合理性。

共和黨籍眾議員 Jay Obernolte 與 Kevin Kiley 則批評此政策限制消費者選擇，並讓汽車業者面臨各州標準不一的挑戰。Kiley 表示：「我自己也開電動車，但我不會用政府力量去強迫所有人接受我個人的選擇。」

加州大學柏克萊分校地球科學教授 Ron Cohen 警告稱，此舉恐危及美國汽車業未來。他指出：「這會讓能源轉型更昂貴、更混亂，也減弱產業信心。當全球正加速電動化，美國若退縮，將在全球車市中落後。」