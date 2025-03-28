為何全球車廠紛紛親手「殺了」明星級燃油車？

鉅亨網新聞中心 2025-03-28 15:54

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全球汽車產業出現的標誌性燃油車型停產現象，多款曾締造輝煌銷售紀錄的經典車型，如雪佛蘭邁銳寶、日產 GT-R R35、賓士 A 級車、馬自達 6 以及福特福克斯等，紛紛宣布停產或即將停止生產；賓士 A 級車和凱迪拉克 XT4 也宣告退出市場。

這些事件不僅標誌著燃油車時代一個重要階段的結束，更反映了全球汽車產業正經歷以電動化和消費需求轉變為核心的深刻變革。這些車型的停產，表面上是銷量低迷的結果，但更深層的原因在於：

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1.SUV 熱潮與消費偏好轉變：

消費者越來越偏好大空間、高實用性的 SUV 和跨界車型，使得傳統緊湊型和中型轎車的市場空間受到擠壓。一方面，SUV 熱潮與消費偏好轉向大空間、高實用性車型，擠壓了緊湊型轎車生存空間。

2. 全球電動化進程加速：

各大車企將更多的研發資源投入到電動平台的開發，相對減少了對傳統燃油車型的投入和升級。另一方面，全球電動化進程加速，車企研發資源向電動平台微薄，並且是利潤帶來的燃油等級。

3. 市場對智慧化、新能源的追逐：

消費者對汽車的需求不再僅限於基本的代步功能，智慧化配置和新能源動力成為新的關注點。當「冰箱彩電大沙發」成為新寵，燃油車時代的王者，難抵時代洪流的沖刷。