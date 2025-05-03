〈熱門股〉外資、投信聯手回補 鴻海市值重返2兆元大關

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-03 15:30

‌



鴻海 (2317-TW) 本周在外資、投信同步回補下，股價站回月線，周五更隨大盤強彈，上漲 6 元或 4.24%，收 147.5 元，市值回到 2 兆元大關，來到 2.05 兆元。

鴻海的三大法人持股變化來看，外資周五大買 2.19 萬張、投信買超 3755 張、自營商賣超 86 張，三大法人單日合計買超 2.55 萬張。以單周來看，外資賣超 3.75 萬張、投信買超 1.46 萬張、自營商賣超 782 張，合計買超 5.13 萬張。

‌



在外資、投信力挺下，鴻海本周漲逾 6%，相較 4 月初美國總統川普宣布對等關稅政策後的波段低點 112.5 元來看，鴻海近一個月股價反彈達 3 成。

鴻海預計將於 5 月 14 日召開法說會，而公司原先預估第二季將呈現季增、年增的表現，但在川普關稅影響下，是否會衝擊第二季、全年展望，以及在 AI 伺服器、蘋果產品、電動車的進展及產能布局規畫，料將是市場關注焦點。