鴻海斥11億元 取得Foxconn II Factories 50%股權
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-02 19:08
鴻海 (2317-TW) 今 (2) 日公告，子公司鴻棋國際投資斥資 3650 萬美元 (約新台幣 11 億元)，取得 Foxconn II Factories,LLC 的 50% 股權，目的為長期投資。
鴻董事長劉揚偉先前就透露，會跟客戶在美國有越來越多的生產合作計畫。市場推估，鴻海此次投資與合作夥伴擴大在北美布局有關；而鴻海近期北美 AI 伺服器、電動車需求強勁，且都有取得新進展。
劉揚偉也在股東報告書中指出，面對關稅不確定性，則積極分散生產基地，減少對單一地區的依賴，並尋求與客戶更緊密的合作，共同應對關稅帶來的成本壓力。
劉揚偉認為，全球布局除了能依照公司的布局策略、不同的客戶需求及產品策略取得最大綜效外，更能分散地緣風險，目前鴻海包含在亞洲、美洲、歐洲等都有生產工廠，總共橫跨 24 個國家、233 個基地。
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