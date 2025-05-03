〈熱門股〉中砂今年營收增1成再創高 放量周漲16%

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中砂鑽石碟也隨著大客戶 2 奈米即將量產，配合客戶備貨需求，2 奈米鑽石碟預計逐季增加，現階段單月最大產能已增加至每月 5 萬顆，以滿足客戶 2025 年底之需求。

晶圓事業方面，除了整體再生及測試晶圓單價持平，也正進行擴產，預計今年第三季起將再增加 3 萬片 12 吋產能、至 33 萬片，2026 年第三季起再增加 7 萬片至 40 萬片總產能，以滿足高階產品之客戶需求。