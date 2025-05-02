鉅亨速報 - Factset 最新調查：荷蘭國際集團(ING-US)EPS預估上修至2.18元，預估目標價為20.74元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對荷蘭國際集團(ING-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.13元上修至2.18元，其中最高估值2.39元，最低估值1.61元，預估目標價為20.74元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.39(2.39)
|2.95
|3.49
|最低值
|1.61(1.61)
|2.1
|2.27
|平均值
|2.12(2.11)
|2.5
|2.84
|中位數
|2.18(2.13)
|2.52
|2.82
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|260.09億
|278.17億
|299.01億
|最低值
|232.23億
|240.53億
|250.61億
|平均值
|244.22億
|256.97億
|270.62億
|中位數
|242.49億
|255.61億
|266.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.73
|1.45
|1.07
|2.22
|2.14
|營業收入
|322.01億
|323.63億
|352.02億
|648.92億
|714.81億
詳細資訊請看美股內頁：
荷蘭國際集團(ING-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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