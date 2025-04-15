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鉅亨速報 - Factset 最新調查：荷蘭國際集團(ING-US)EPS預估上修至2.12元，預估目標價為19.96元

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 02:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對荷蘭國際集團(ING-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.05元上修至2.12元，其中最高估值2.36元，最低估值1.61元，預估目標價為19.96元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.36(2.36)2.673.2
最低值1.61(1.61)2.12.27
平均值2.07(2.06)2.422.76
中位數2.12(2.05)2.422.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值247.01億260.03億273.39億
最低值228.64億240.53億250.61億
平均值237.45億249.73億263.42億
中位數236.37億249.37億263.58億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.731.451.072.222.14
營業收入322.01億323.63億352.02億648.92億714.81億

詳細資訊請看美股內頁：
荷蘭國際集團(ING-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSING

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