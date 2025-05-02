鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hologic公司(HOLX-US)EPS預估下修至4.2元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 22:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Hologic公司(HOLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.26元下修至4.2元，其中最高估值4.32元，最低估值4.15元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.32(4.32)
|4.82
|5.52
|5.94
|最低值
|4.15(4.22)
|4.38
|4.78
|5.1
|平均值
|4.21(4.26)
|4.55
|5.01
|5.48
|中位數
|4.2(4.26)
|4.54
|5.04
|5.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|40.99億
|43.67億
|46.07億
|48.78億
|最低值
|40.50億
|41.97億
|43.84億
|46.68億
|平均值
|40.71億
|42.79億
|45.01億
|47.99億
|中位數
|40.67億
|42.80億
|44.94億
|48.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.21
|7.21
|5.13
|1.83
|3.32
|營業收入
|37.76億
|56.32億
|48.63億
|40.30億
|40.30億
詳細資訊請看美股內頁：
Hologic公司(HOLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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