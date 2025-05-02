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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hologic公司(HOLX-US)EPS預估下修至4.2元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 22:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Hologic公司(HOLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.26元下修至4.2元，其中最高估值4.32元，最低估值4.15元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.32(4.32)4.825.525.94
最低值4.15(4.22)4.384.785.1
平均值4.21(4.26)4.555.015.48
中位數4.2(4.26)4.545.045.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值40.99億43.67億46.07億48.78億
最低值40.50億41.97億43.84億46.68億
平均值40.71億42.79億45.01億47.99億
中位數40.67億42.80億44.94億48.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.217.215.131.833.32
營業收入37.76億56.32億48.63億40.30億40.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Hologic公司(HOLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHOLX

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