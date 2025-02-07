鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hologic公司HOLX-US的目標價調降至80元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 06:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Hologic公司(HOLX-US)提出目標價估值：中位數由84元下修至80元，調降幅度4.76%。其中最高估值95元，最低估值73元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予Hologic公司評價：積極樂觀7位、保持中立16位、保守悲觀1位。
Hologic公司今(7日)收盤價為65.45元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲0.2%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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