鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hologic公司HOLX-US的目標價調降至70元，幅度約9.09%
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Hologic公司(HOLX-US)提出目標價估值：中位數由77元下修至70元，調降幅度9.09%。其中最高估值90元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予Hologic公司評價：積極樂觀7位、保持中立15位、保守悲觀1位。
Hologic公司今(2日)收盤價為57.28元。近5日股價下跌9.09%，標普指數上漲2.18%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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