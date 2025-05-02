鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至7.68元，預估目標價為147.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對諾可(NUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.85元下修至7.68元，其中最高估值9.86元，最低估值7.22元，預估目標價為147.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.86(9.86)
|13.36
|15.25
|17.7
|最低值
|7.22(7.22)
|8.1
|9.95
|17.7
|平均值
|8.06(8.11)
|10.7
|13.14
|17.7
|中位數
|7.68(7.85)
|10.7
|13.29
|17.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|335.52億
|350.10億
|377.58億
|394.34億
|最低值
|306.77億
|316.58億
|344.37億
|394.34億
|平均值
|320.60億
|334.85億
|362.29億
|394.34億
|中位數
|321.03億
|335.05億
|363.59億
|394.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.36
|23.16
|28.79
|18.00
|8.46
|營業收入
|201.40億
|364.84億
|415.12億
|347.14億
|307.34億
詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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