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鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至7.68元，預估目標價為147.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對諾可(NUE-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.85元下修至7.68元，其中最高估值9.86元，最低估值7.22元，預估目標價為147.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.86(9.86)13.3615.2517.7
最低值7.22(7.22)8.19.9517.7
平均值8.06(8.11)10.713.1417.7
中位數7.68(7.85)10.713.2917.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值335.52億350.10億377.58億394.34億
最低值306.77億316.58億344.37億394.34億
平均值320.60億334.85億362.29億394.34億
中位數321.03億335.05億363.59億394.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.3623.1628.7918.008.46
營業收入201.40億364.84億415.12億347.14億307.34億

詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNUE

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