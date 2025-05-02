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鉅亨速報 - Factset 最新調查：空氣化工產品公司(APD-US)EPS預估下修至12.27元，預估目標價為324.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對空氣化工產品公司(APD-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.54元下修至12.27元，其中最高估值12.75元，最低估值11.85元，預估目標價為324.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.75(12.75)14.3215.919.29
最低值11.85(12.12)12.6113.5915.5
平均值12.29(12.53)13.3914.7417.4
中位數12.27(12.54)13.414.7117.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值126.08億134.64億145.69億180.08億
最低值110.70億117.40億125.00億141.19億
平均值120.30億127.10億135.16億160.64億
中位數121.00億126.78億133.70億160.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.499.4310.1410.3317.18
營業收入88.56億103.22億126.99億125.99億121.01億

詳細資訊請看美股內頁：
空氣化工產品公司(APD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAPD

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