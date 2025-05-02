鉅亨速報 - Factset 最新調查：空氣化工產品公司(APD-US)EPS預估下修至12.27元，預估目標價為324.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對空氣化工產品公司(APD-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.54元下修至12.27元，其中最高估值12.75元，最低估值11.85元，預估目標價為324.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.75(12.75)
|14.32
|15.9
|19.29
|最低值
|11.85(12.12)
|12.61
|13.59
|15.5
|平均值
|12.29(12.53)
|13.39
|14.74
|17.4
|中位數
|12.27(12.54)
|13.4
|14.71
|17.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|126.08億
|134.64億
|145.69億
|180.08億
|最低值
|110.70億
|117.40億
|125.00億
|141.19億
|平均值
|120.30億
|127.10億
|135.16億
|160.64億
|中位數
|121.00億
|126.78億
|133.70億
|160.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.49
|9.43
|10.14
|10.33
|17.18
|營業收入
|88.56億
|103.22億
|126.99億
|125.99億
|121.01億
詳細資訊請看美股內頁：
空氣化工產品公司(APD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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