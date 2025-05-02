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鉅亨速報 - Factset 最新調查：空氣化工產品公司APD-US的目標價調降至324.5元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對空氣化工產品公司(APD-US)提出目標價估值：中位數由335元下修至324.5元，調降幅度3.13%。其中最高估值375元，最低估值270元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予空氣化工產品公司評價：積極樂觀16位、保持中立9位、保守悲觀1位。

空氣化工產品公司今(2日)收盤價為272.16元。近5日股價上漲3.13%，標普指數上漲2.18%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股APD市場預估目標價

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