鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioMarin製藥(BMRN-US)EPS預估上修至3.35元，預估目標價為96.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對BioMarin製藥(BMRN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.26元上修至3.35元，其中最高估值3.92元，最低估值2.49元，預估目標價為96.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.92(3.6)
|5.16
|6.47
|9.47
|最低值
|2.49(2.24)
|3.52
|3.77
|3.72
|平均值
|3.3(3.17)
|4.26
|5.1
|6.17
|中位數
|3.35(3.26)
|4.17
|5.25
|5.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.99億
|37.05億
|40.21億
|44.75億
|最低值
|30.46億
|31.74億
|32.91億
|34.30億
|平均值
|31.36億
|34.50億
|37.32億
|39.41億
|中位數
|31.37億
|34.54億
|37.31億
|39.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.53
|-0.35
|0.75
|0.87
|2.21
|營業收入
|18.42億
|18.46億
|20.47億
|24.19億
|28.39億
詳細資訊請看美股內頁：
BioMarin製藥(BMRN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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