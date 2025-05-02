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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioMarin製藥(BMRN-US)EPS預估上修至3.35元，預估目標價為96.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對BioMarin製藥(BMRN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.26元上修至3.35元，其中最高估值3.92元，最低估值2.49元，預估目標價為96.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.92(3.6)5.166.479.47
最低值2.49(2.24)3.523.773.72
平均值3.3(3.17)4.265.16.17
中位數3.35(3.26)4.175.255.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.99億37.05億40.21億44.75億
最低值30.46億31.74億32.91億34.30億
平均值31.36億34.50億37.32億39.41億
中位數31.37億34.54億37.31億39.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.53-0.350.750.872.21
營業收入18.42億18.46億20.47億24.19億28.39億

詳細資訊請看美股內頁：
BioMarin製藥(BMRN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBMRN

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