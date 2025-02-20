鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioMarin製藥(BMRN-US)EPS預估上修至3.23元，預估目標價為94.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對BioMarin製藥(BMRN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.11元上修至3.23元，其中最高估值4.41元，最低估值2.24元，預估目標價為94.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.41(4.59)
|4.92
|6.54
|7.07
|最低值
|2.24(1.81)
|1.1
|5.09
|5.58
|平均值
|3.24(3.22)
|4
|5.5
|6.19
|中位數
|3.23(3.11)
|4.1
|5.3
|6.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.19億
|37.05億
|39.96億
|44.81億
|最低值
|29.24億
|31.86億
|37.06億
|39.39億
|平均值
|31.26億
|34.55億
|38.23億
|40.81億
|中位數
|31.32億
|34.56億
|37.70億
|39.70億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.53
|-0.35
|0.75
|0.87
|營業收入
|18.42億
|18.46億
|20.47億
|24.19億
詳細資訊請看美股內頁：
BioMarin製藥(BMRN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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