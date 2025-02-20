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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioMarin製藥(BMRN-US)EPS預估上修至3.23元，預估目標價為94.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對BioMarin製藥(BMRN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.11元上修至3.23元，其中最高估值4.41元，最低估值2.24元，預估目標價為94.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.41(4.59)4.926.547.07
最低值2.24(1.81)1.15.095.58
平均值3.24(3.22)45.56.19
中位數3.23(3.11)4.15.36.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.19億37.05億39.96億44.81億
最低值29.24億31.86億37.06億39.39億
平均值31.26億34.55億38.23億40.81億
中位數31.32億34.56億37.70億39.70億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.53-0.350.750.87
營業收入18.42億18.46億20.47億24.19億

詳細資訊請看美股內頁：
BioMarin製藥(BMRN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBMRN

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