鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paylocity Holding Corp(PCTY-US)EPS預估上修至6.97元，預估目標價為226.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Paylocity Holding Corp(PCTY-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.62元上修至6.97元，其中最高估值7.11元，最低估值6.5元，預估目標價為226.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.11(6.97)
|7.81
|9.04
|最低值
|6.5(6.42)
|6.61
|7.23
|平均值
|6.94(6.65)
|7.16
|8.06
|中位數
|6.97(6.62)
|7.12
|8.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.87億
|17.67億
|20.20億
|最低值
|15.57億
|16.81億
|18.41億
|平均值
|15.78億
|17.23億
|19.10億
|中位數
|15.82億
|17.22億
|19.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.15
|1.26
|1.61
|2.49
|3.63
|營業收入
|5.61億
|6.36億
|8.53億
|11.75億
|14.03億
詳細資訊請看美股內頁：
Paylocity Holding Corp(PCTY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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