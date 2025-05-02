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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paylocity Holding Corp(PCTY-US)EPS預估上修至6.97元，預估目標價為226.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Paylocity Holding Corp(PCTY-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.62元上修至6.97元，其中最高估值7.11元，最低估值6.5元，預估目標價為226.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.11(6.97)7.819.04
最低值6.5(6.42)6.617.23
平均值6.94(6.65)7.168.06
中位數6.97(6.62)7.128.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值15.87億17.67億20.20億
最低值15.57億16.81億18.41億
平均值15.78億17.23億19.10億
中位數15.82億17.22億19.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.151.261.612.493.63
營業收入5.61億6.36億8.53億11.75億14.03億

詳細資訊請看美股內頁：
Paylocity Holding Corp(PCTY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPCTY

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