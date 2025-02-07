鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paylocity Holding CorpPCTY-US的目標價調升至242元，幅度約10%
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Paylocity Holding Corp(PCTY-US)提出目標價估值：中位數由220元上修至242元，調升幅度10%。其中最高估值265元，最低估值205元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Paylocity Holding Corp評價：積極樂觀16位、保持中立4位、保守悲觀1位。
Paylocity Holding Corp今(7日)收盤價為212.01元。近5日股價上漲10%，標普指數上漲0.2%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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