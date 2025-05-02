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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛克斯龍EXC-US的目標價調升至49.5元，幅度約4.21%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對愛克斯龍(EXC-US)提出目標價估值：中位數由47.5元上修至49.5元，調升幅度4.21%。其中最高估值52元，最低估值41元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予愛克斯龍評價：積極樂觀7位、保持中立10位、保守悲觀3位。

愛克斯龍今(2日)收盤價為46.6元。近5日股價上漲4.21%，標普指數上漲2.18%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EXC市場預估目標價

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