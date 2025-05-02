鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛克斯龍EXC-US的目標價調升至49.5元，幅度約4.21%
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對愛克斯龍(EXC-US)提出目標價估值：中位數由47.5元上修至49.5元，調升幅度4.21%。其中最高估值52元，最低估值41元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予愛克斯龍評價：積極樂觀7位、保持中立10位、保守悲觀3位。
愛克斯龍今(2日)收盤價為46.6元。近5日股價上漲4.21%，標普指數上漲2.18%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛克斯龍EXC-US的目標價調升至45元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至1.27元，預估目標價為21.80元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估上修至4.43元，預估目標價為132.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估下修至7.68元，預估目標價為147.50元
上一篇
下一篇