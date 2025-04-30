鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paylocity Holding CorpPCTY-US的目標價調降至232.5元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 06:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Paylocity Holding Corp(PCTY-US)提出目標價估值：中位數由240元下修至232.5元，調降幅度3.13%。其中最高估值270元，最低估值190元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Paylocity Holding Corp評價：積極樂觀16位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Paylocity Holding Corp今(30日)收盤價為192.33元。近5日股價上漲3.13%，標普指數上漲5.16%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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