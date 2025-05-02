鉅亨速報 - Factset 最新調查：Host旅館及度假村(HST-US)EPS預估上修至0.75元，預估目標價為18.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Host旅館及度假村(HST-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.71元上修至0.75元，其中最高估值0.81元，最低估值0.62元，預估目標價為18.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.81(0.81)
|0.99
|1.03
|最低值
|0.62(0.62)
|0.63
|0.67
|平均值
|0.74(0.72)
|0.82
|0.85
|中位數
|0.75(0.71)
|0.82
|0.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|59.87億
|63.26億
|67.38億
|最低值
|56.48億
|57.92億
|59.82億
|平均值
|58.60億
|60.07億
|62.61億
|中位數
|58.76億
|60.41億
|61.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.04
|-0.02
|0.88
|1.04
|0.99
|營業收入
|16.20億
|28.90億
|49.07億
|53.11億
|56.84億
詳細資訊請看美股內頁：
Host旅館及度假村(HST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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