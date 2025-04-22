鉅亨速報 - Factset 最新調查：Host旅館及度假村HST-US的目標價調降至18元，幅度約5.26%
鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:17
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Host旅館及度假村(HST-US)提出目標價估值：中位數由19元下修至18元，調降幅度5.26%。其中最高估值22元，最低估值14元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Host旅館及度假村評價：積極樂觀14位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Host旅館及度假村今(22日)收盤價為13.51元。近5日股價下跌5.26%，標普指數下跌4.58%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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