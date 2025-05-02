鉅亨速報 - Factset 最新調查：丘奇及德懷特CHD-US的目標價調降至102元，幅度約7.27%
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對丘奇及德懷特(CHD-US)提出目標價估值：中位數由110元下修至102元，調降幅度7.27%。其中最高估值120元，最低估值88元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予丘奇及德懷特評價：積極樂觀10位、保持中立10位、保守悲觀6位。
丘奇及德懷特今(2日)收盤價為92.38元。近5日股價下跌7.27%，標普指數上漲2.18%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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