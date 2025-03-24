鉅亨速報 - Factset 最新調查：Host旅館及度假村(HST-US)EPS預估下修至0.72元，預估目標價為20.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-24 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Host旅館及度假村(HST-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.74元下修至0.72元，其中最高估值0.81元，最低估值0.6元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.81(0.98)
|0.99
|1.03
|最低值
|0.6(0.6)
|0.63
|0.73
|平均值
|0.72(0.75)
|0.81
|0.88
|中位數
|0.72(0.74)
|0.8
|0.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|61.00億
|63.26億
|67.38億
|最低值
|56.48億
|57.92億
|60.70億
|平均值
|59.03億
|60.65億
|63.13億
|中位數
|59.07億
|60.92億
|61.31億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.04
|-0.02
|0.88
|1.04
|0.99
|營業收入
|16.20億
|28.90億
|49.07億
|53.11億
|56.84億
詳細資訊請看美股內頁：
Host旅館及度假村(HST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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