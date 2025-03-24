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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Host旅館及度假村(HST-US)EPS預估下修至0.72元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-24 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Host旅館及度假村(HST-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.74元下修至0.72元，其中最高估值0.81元，最低估值0.6元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.81(0.98)0.991.03
最低值0.6(0.6)0.630.73
平均值0.72(0.75)0.810.88
中位數0.72(0.74)0.80.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值61.00億63.26億67.38億
最低值56.48億57.92億60.70億
平均值59.03億60.65億63.13億
中位數59.07億60.92億61.31億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.04-0.020.881.040.99
營業收入16.20億28.90億49.07億53.11億56.84億

詳細資訊請看美股內頁：
Host旅館及度假村(HST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHST

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