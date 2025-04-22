鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司(ROKU-US)EPS預估下修至-0.28元，預估目標價為100.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Roku公司(ROKU-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.27元下修至-0.28元，其中最高估值-0.06元，最低估值-0.96元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.06(-0.06)
|1.67
|3.56
|3.36
|最低值
|-0.96(-0.96)
|-0.1
|0.69
|2.19
|平均值
|-0.31(-0.3)
|0.62
|1.66
|2.9
|中位數
|-0.28(-0.27)
|0.6
|1.61
|3.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|47.19億
|52.89億
|59.02億
|66.66億
|最低值
|43.75億
|48.71億
|53.00億
|63.26億
|平均值
|45.87億
|51.38億
|56.85億
|64.81億
|中位數
|46.10億
|51.59億
|57.42億
|64.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.14
|1.83
|-3.62
|-5.01
|-0.89
|營業收入
|17.78億
|27.65億
|31.27億
|34.85億
|41.13億
詳細資訊請看美股內頁：
Roku公司(ROKU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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