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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roku公司(ROKU-US)EPS預估下修至-0.28元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Roku公司(ROKU-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.27元下修至-0.28元，其中最高估值-0.06元，最低估值-0.96元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.06(-0.06)1.673.563.36
最低值-0.96(-0.96)-0.10.692.19
平均值-0.31(-0.3)0.621.662.9
中位數-0.28(-0.27)0.61.613.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值47.19億52.89億59.02億66.66億
最低值43.75億48.71億53.00億63.26億
平均值45.87億51.38億56.85億64.81億
中位數46.10億51.59億57.42億64.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.141.83-3.62-5.01-0.89
營業收入17.78億27.65億31.27億34.85億41.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Roku公司(ROKU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROKU

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