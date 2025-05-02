AI帶旺！去年興櫃營收5585億元年增1成 16家賺逾1個股本 這一家是股王兼獲利王
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-02 16:48
櫃買中心今 (2) 日表示，興櫃公司應公告申報 113 年度財務報告公司家數為 351 家，均已依規定期限完成公告申報作業。經統計 351 家興櫃公司 113 年度整體營收總計約 5,585 億元，較 112 年度成長 522 億元，成長幅度約 10.31%，其中電腦及週邊設備業及半導體業之營收分別成長 38% 及 27%，其稅前淨利亦分別成長 41% 及 87%，且其中 16 家賺超過一個股本（EPS 超過 10 元），興櫃獲利王是鴻勁（7769-TW），同時也是興櫃股王，今天已來到 831 元。
櫃買中心表示，在每股盈餘 (EPS) 方面，113 年度賺超過一個股本之興櫃公司計有 16 家；EPS 為 5 元以上未達 10 元的公司計有 31 家；2 元以上未達 5 元的公司計有 75 家；合計 122 家公司 EPS 達 2 元以上，占整體興櫃公司 35%，此外，興櫃公司 113 年度獲利公司家數計 228 家，占整體興櫃公司 65%，顯示興櫃市場有許多基本面穩健之公司值得投資人關注。
興櫃獲利王是鴻勁，同時也是興櫃股王，今日收盤價為 831 元，上漲 11.53 元，2024 年每股稅後純益（EPS）高達 32.95 元，其次和淞、兆聯實業 EPS 分別為 28.11 元、22.33 元，分居二、三名。
此外，興櫃公司 2024 年獲利 5 元以上未達 10 元的公司計 31 家，2 元以上未達 5 元之公司計 75 家，顯示有許多基本面穩健的興櫃公司值得投資人多加關注。
若以稅後純益來比較，2024 年賺最多的是遠壽，稅後純益高達 55.2 億元，其次是鴻勁，稅後純益 52.8 億元，和淞稅後純益 17.2 億元居第三名。統計興櫃公司 2024 年稅後純益在 10 億元以上者有 10 家。
櫃買中心表示，為服務投資大眾，櫃買網站提供興櫃公司 EPS 排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站 (www.tpex.org.tw> 興櫃 > 興櫃公司資訊 > 統計報表 > 上櫃 / 興櫃公司財務排名 > 興櫃 EPS 排名) 查詢利用。另可至公開資訊觀測站之「財務資訊 / 公司營運」項下查閱，或至「單一公司 > 電子文件下載」項下查看財務報告電子書，並善用「財務比較 e 點通」（http://mopsfin.twse.com.tw/）及「主題專區 > 財務及交易資訊重點專區」，以協助解讀並比較財務資料，作為投資決策參考。
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