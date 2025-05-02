保誠人壽董事會核准2025年度分紅宣告 連12年達中分紅以上

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-02 15:38

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保誠人壽宣布，董事會日前已核准 2025 年分紅保單的紅利宣告，由於 2024 年度分紅帳戶報酬率及累積報酬率仍有不錯的表現，使得保誠人壽連續 12 年所銷售的分紅保單，皆維持在 100% 中分紅以上的水準。

在股票投資部分，雖然經歷 2024 年全球經濟成長動能趨緩及地緣政治與主要國家大選等不利因素與不確定性，但受益於貨幣政策轉趨寬鬆、AI 等科技創新需求及強健的企業資產負債表等利多題材，全球股市普遍上揚。固定收益投資部分，2024 年的美債長天期公債殖利率回升至年度高點，美元強勢亦有助於提升外幣資產投資收益率。

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保誠人壽通路長蔡淵霖表示，保誠人壽分享經營成果給每一位保戶的用心是相同的，公司秉持財務穩健的經營策略，妥善控管投資風險，這也說明了為何保誠人壽連續 12 年所銷售的保單，皆能維持在 100% 中分紅以上之水平。

分紅保單每年的實際紅利分配，除了反映過去各項營運績效所累積的盈餘外，亦需考慮未來長期的可能營運績效，以長期平穩的紅利分配政策，確保未來年度的保單紅利水準合乎平穩性原則，實現公司對每一個保戶的用心及照顧。

保誠人壽建議消費者，可了解個人與家庭的保險保障和財務規劃需求，選擇適合的分紅保單。以資產傳承為例，可藉由選擇英式保單紅利滾入保額的特性，讓保障隨時間增加，強化保障也可兼顧子女未來的資產規劃。