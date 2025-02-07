流感爆發 瑞磁ABC-KY流感檢測需求旺

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-07 12:02

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流感疫情嚴峻，瑞磁 ABC-KY(6598-TW) 表示，旗下「20 項呼吸道多元分子檢測套組」(RPP) 及自動化診斷系統 (MDx 3000) 獲美國 FDA 核准上市，去年第四季插旗以呼吸道為主的實驗室客戶群，今年 1 月以來美國市場需求暢旺。

瑞磁旗下「20 項呼吸道多元分子檢測套組」能一次辨別包括流感病毒、副流感、人類間質肺炎病毒、黴漿菌、腺病毒、呼吸道融合病毒、冠狀病毒等多達 20 項症狀相似的感染源。

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瑞磁表示，根據美國實驗室客戶回饋，今年流感季節就診人數暴增，且並非集中在單一流感，而是多種流感與其他病毒同時流行，因此瑞磁的 20 項呼吸道多元分子檢測套組需求成長。

瑞磁指出，相較於一般快篩僅檢測 1 至 3 種流感病毒，一次採檢可能仍呈現全陰性結果，而瑞磁的呼吸道檢測方案一次採檢涵蓋 20 項常見的感染源，無須猜測感染源，搭配自動化診斷系統 MDx 3000 可在一天 8 小時班次內檢測 188 個呼吸道檢體，適用於大型實驗室。

瑞磁提到，過去主力客戶多以腸胃道檢測為主，不過呼吸道檢測市場龐大，旗下一次檢測多項呼吸道感染源的優勢今年開始獲得市場青睞，需求持續成長。