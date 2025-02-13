10萬劑流感疫苗到位 2/20起首供高風險族群接種 去哪打？這裡查
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-13 10:54
衛福部疾管署昨 (12) 日表示，有關日前行政院指示緊急增購 10 萬劑四價流感疫苗，該署已於 2 月 11 日完成 10 萬 5,000 劑 (含國防部軍醫局委託代購 5,000 劑) 採購作業，由台灣東洋藥品 (下稱東洋公司) 得標，供應產品為細胞培養疫苗，適用年齡為 6 個月以上兒童、青少年及成人，預定 2 月 14 日辦理 10 萬劑公費增購疫苗驗收作業，加計疫苗配送及撥發時程，可如期於 2 月 20 日開打。
疾管署表示，本次提供 65 歲以上長者、55 歲以上原住民、安養 / 長期照顧（服務）等機構對象、滿 6 個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30 者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6 個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中 / 職 / 五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等 11 類原計畫第一階段實施對象公費接種。
疾管署說明，增購 10 萬劑流感疫苗將按各地方政府衛生局先前提報的計畫實施對象需求量比例分配，預計 2 月 17 日將疫苗配送至各衛生局，再由衛生局轉發至其規劃之接種地點。並請衛生局能配合於 2 月 18 日將接種地點公布於各衛生局網站 ，以利民眾查詢。屆時民眾可先透過衛生局網站、疾管署流感防治一網通 (https://antiflu.cdc.gov.tw/)、疾管家或 1922 防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP