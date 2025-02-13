10萬劑流感疫苗到位 2/20起首供高風險族群接種 去哪打？這裡查

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-13 10:54

‌



衛福部疾管署昨 (12) 日表示，有關日前行政院指示緊急增購 10 萬劑四價流感疫苗，該署已於 2 月 11 日完成 10 萬 5,000 劑 (含國防部軍醫局委託代購 5,000 劑) 採購作業，由台灣東洋藥品 (下稱東洋公司) 得標，供應產品為細胞培養疫苗，適用年齡為 6 個月以上兒童、青少年及成人，預定 2 月 14 日辦理 10 萬劑公費增購疫苗驗收作業，加計疫苗配送及撥發時程，可如期於 2 月 20 日開打。

疾管署表示，本次提供 65 歲以上長者、55 歲以上原住民、安養 / 長期照顧（服務）等機構對象、滿 6 個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30 者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6 個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中 / 職 / 五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等 11 類原計畫第一階段實施對象公費接種。

‌

