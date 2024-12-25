訊聯2024年外泌體與幹細胞趨勢論壇 聚焦羊水與臍帶血應用

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-25 15:38

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訊聯 (1784-TW) 舉辦「2024 年外泌體與幹細胞趨勢論壇」，此次論壇聚焦羊水與臍帶血，並邀請婦產科、皮膚科、整形外科等跨領域專家，分享外泌體 6 大臨床研究的多元應用。

訊聯表示，由於特管法與再生醫療雙法的通過，促使台灣再生醫學發展，也迅速推升外泌體及間質幹細胞 (MSC) 運用在婦產科再生醫學。此次論壇中，各領域專家分享 6 大臨床研究可應用於娠紋淡化、皮膚傷口癒合、改善私密處鬆弛、養護頭皮改善落髮、改善異位性皮膚炎、修復肌膚等各層面的經驗。

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台中茂盛醫院生殖醫學中心院長李茂盛便提到，外泌體在婦產科領域潛力大，可改善私密處問題與妊娠紋，也可對抗產後落髮、掉髮及皮膚衰老問題。

高雄市立大同醫院整形外科主任賴雅薇也分享，針對更年期、即將進到更年期的婦女們、產後婦女或大量減重的女生們，容易發生私密處問題。使用外泌體可縮短療程時間，單用或是搭配雷射後使用，皆有修復效果。

除了婦產科外，訊聯表示，外泌體在皮膚科的應用上也有 4 大優勢，包括疤痕修復、改善色素斑點、頭髮增生與皮膚的抗老化。

雅丰美膚診所副院長陳昱璁說明，外泌體具備促進細胞修復與再生的特性，透過外泌體技術，可以刺激毛囊再生，從而有效促進頭髮的健康生長，為掉髮問題提供新的解決方案。