〈車市〉多家國產車買氣衰退 5月買盤恐會再弱

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-02 15:31

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美國於 4 月 2 日祭出對等關稅措施，震撼全球股市，也衝擊消費者信心，再加上市場觀望貨物稅是否調降，4 月台灣新車掛牌數今 (2) 日出爐，單月僅 32876 台，月減 11.8%，年減 11.2%，並創 2021 年來同期低，尤其多數國產車需求減，車商不諱言，新車多已安排交車時程，4 月數據相對不受影響，但已略見走弱跡象，不排除 5 月掛牌量還會再下滑，就看車商的強勁促銷力道，能否驅動車主購車。

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由於關稅高度不確定性的影響，且台股暴挫，4 月車市買氣已開始受影響，雖有 TOYOTA、中華車 CMC、BMW 和 KIA 均較去年同期成長，其餘均衰退，NISSAN 更跌出十大車商排行。

同時，多數國產車商低迷，包括 HYUNDAI、HONDA、FORD 和 MITSUBISHI 較去年同期均有超過 10% 的衰幅。

就前 4 月來看，新車總掛牌數為 132737 台，年減 11.2%，其中，TOYOTA 共 42427 台，年增 8%，LEXUS 達 11090 台，年增 10.6%，BENZ 9315 台，年增 4%，CMC 8752 台，年增 23.9%，顯示車市以進口車和商用車相對穩定。

不過，車商直指，這波股災連帶車市買方也陷入觀望，4 月中下旬後賞車意願明顯減弱，不排除反映在 5 月的掛牌數上，因此，不少車商多趕在暑期旺季前，提早進行祭出促銷活動。