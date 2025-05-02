〈立積法說〉Q2營收大致持平上季 下半年不確定性高

立積第一季 Wi-Fi FEM 營收比重達 56%，黃智杰指出，由於現階段產品開案多以 FEM 形式，未來 FEM 營收佔比將持續爬升，Discrete 用量則持續減少，預計今年下半年 FEM 的營收比重就有機會提升至 70-80%。

‌



針對下半年，黃智杰補充，運營商較沒有因應關稅提前拉貨的情況發生，整體下半年不確定性較高，但並非是客戶需求變化，而是來自整體大環境的不確定性，就公司掌握運營商的案件來看，客戶普遍皆維持原樣，期望今年仍有兩位數以上的增長。