〈立積法說〉Q2營收大致持平上季 下半年不確定性高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-02 17:43
射頻 IC 業者立積 (4968-TW) 今 (2) 日召開法說會，展望第二季，業務行銷處副總黃智杰表示，Wi-Fi 7 滲透率將持續提升，整體營收約與上季相當或略微增長，下半年需求不確定性較高。
立積第一季 Wi-Fi FEM 營收比重達 56%，黃智杰指出，由於現階段產品開案多以 FEM 形式，未來 FEM 營收佔比將持續爬升，Discrete 用量則持續減少，預計今年下半年 FEM 的營收比重就有機會提升至 70-80%。
針對下半年，黃智杰補充，運營商較沒有因應關稅提前拉貨的情況發生，整體下半年不確定性較高，但並非是客戶需求變化，而是來自整體大環境的不確定性，就公司掌握運營商的案件來看，客戶普遍皆維持原樣，期望今年仍有兩位數以上的增長。
立積第一季營收 8.49 億元，季減 5%，年減 1%，毛利率 32%，季減 2 個百分點，持平去年同期，營益率 - 1%，較上季與去年同期轉負，稅後純益 0.26 億元，季減 63%，年減 7%，每股稅後純益 0.28 元。
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