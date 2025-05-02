〈焦點股〉重電族群多頭點火 士電、亞力電力十足亮燈漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-02 12:36
重電族群受惠台電強韌電網計劃及 AI 龐大的電力需求，加上經濟部今 (2) 日指出，2026 年再生能源比重將達 20%，且核三廠 2 號機將於 17 日除役，激勵重電族群今日群起點火飆漲，其中，士電 (1503-TW)、亞力 (1514-TW) 雙雙亮燈漲停。
士電早盤以 144.5 元開高，隨即強攻漲停鎖住 156 元，成交量及排隊委買單超過 3000 張，站穩 5 日線；亞力則以 95.2 元開高，盤中亮燈漲停鎖住 101 元，站回百元關，成交量超過 4000 張，排隊委買量則超過 3000 張。
至於關稅影響，士電先前指出，由於外銷市場多元且分散，除北美市場，還有日本、中東及東協市場，其中，越南廠主要供應東協市場需求，認為整體受到關稅影響有限。亞力則指出，銷美占比仍不高，衝擊程度有限。
銷美占比較高的華城也提到，現階段美國的電力設備仍供不應求，且進口比重高，華城外銷團隊已於去年底美國總統川普上任時，啟動新接訂單合約加入售價含關稅變動吸收條款，對於先前已接訂單也同步積極客戶進行協商轉嫁。
另外，華城 (1519-TW)、中興電 (1513-TW) 也都漲逾半根停板，大同 (2371-TW)、東元 (1504-TW) 則有 2 至 3% 的漲幅。
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