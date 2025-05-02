英國擬大幅收緊移民政策 留學生工作簽證更難辦了

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 23:59

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英國首相史塔默（Keir Starmer））計劃對合法移民進行大規模改革，其中重點將針對留學生畢業後留英工作問題，此舉被廣泛視為工黨應對英國改革黨崛起壓力的關鍵措施之一。

《每日郵報》指出，這項政策提案將以白皮書形式在地方選舉後幾週內發布，將大幅收緊移民政策，並計劃在 5 月 19 日英歐領導人峰會召開前完成。

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綜合英國媒體報導，該文件將明確工黨政府削減淨移民的具體措施，其內容預計包括：

限制持畢業簽證的留學生從事低薪崗位（如醫療照護等）後延長居留；

禁止違反僱傭法（如未支付最低工資）的企業從海外招聘員工；

要求雇主培訓本地勞動力，以減少對外籍勞工依賴；

針對部分留學生透過轉簽醫療照護簽證，延長居留的「漏洞」設定薪資門檻。

根據消息人士透露，這份白皮書將特別針對外國學生在畢業後利用研究生簽證留英就業的現象，尤其是那些選擇低薪工作（如醫療照護領域）的畢業生。

按照現行政策，留學生在完成學業後可在英國停留兩年，但新提案可能透過設定薪資門檻等方式，限制他們以目前的方式留在英國。

不過，新政可能引發爭議。尤其是在社會照護產業人手本嚴重短缺的情況下，收緊外籍勞工進入門檻加劇產業困境。此外，儘管英國正與歐盟就青年人才自由流動問題進行談判​​，但相關協議預計不會納入此次白皮書內容。

工黨自上台以來，已加強對非法移民和被拒避難申請者的遣返力度，內政部甚至罕見公佈遣返航班圖像，展示其打擊非法移民的「強硬立場」。

英國媒體評論，這項政策調整顯然與改革黨的崛起密不可分。由前脫歐派領袖人物奈傑爾 · 法拉奇（Nigel Farage）領導的改革黨，在過去幾個月裡迅速贏得民心，並在全國範圍內掀起一股強勁的「反建制」浪潮。