英國政府：英歐貿易關係 比美國更重要

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 10:30

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據《泰晤士報》報導，在美國總統川普發動關稅戰的背景下，最近連續就英國政府經濟政策表態的財相里夫斯，上周五（25 日）再次代表英國政府發聲，她表示英國與歐盟的貿易關係，比英國與美國的關係更重要。

里夫斯這番話正是發表於將在華盛頓會見美國財長貝森特之前。目前英國政府正在努力就關稅問題與川普政府達成協議，但里夫斯卻在此時強調，英國與歐盟合作，才是英國政府的優先事項。

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「英國與歐盟是地理上最接近的鄰居，重建雙方貿易聯繫，有助於英國的就業和消費者利益。英國與歐盟的貿易關係，甚至比英國與美國的關係更重要。」里夫斯說。

英國首相施凱爾將於 5 月 19 日在倫敦公布一項最新英歐協議草案，可能包括英國在漁業配額方面的讓步，並就英國食品出口減少邊境檢查達成一致。同時，雙方還計劃啟動一項青年流動協議，允許英國和歐洲的年輕人跨境工作和學習。