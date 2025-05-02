美Q1負成長引發經濟衰退擔憂！高盛曝兩大跨品種對沖操作策略

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-02 09:20

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高盛最新發布商品市場研究報告指出，在全球經濟成長不確定性加劇的背景下，投資人應透過策略性資產配置來對沖經濟衰退風險，並看好黃金與銅的長期配置價值。高盛也建議機構投資人將商品配置比例提升至組合的 7 至 10%，透過跨品種避險策略來捕捉宏觀波動中的結構性機會。

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高盛認為，儘管美中關稅戰緩和帶動風險資產短期反彈，但美國經濟團隊計算未來 12 個月衰退機率仍達 45%，政策不確定性、企業獲利下修及金融條件收緊等風險因素正在累積。

高盛預測，若系統性風險爆發，黃金 ETF 資金流入將推動金價在年底觸及每盎司 3880 美元，極端情況下可能突破 4,500 美元關卡。

至於能源市場，高盛在報告中揭示了跨區域市場的差異化前景。針對歐洲 TTF 天然氣期貨，川普政府推動的俄烏天然氣協議可能使 2027 年第三季期貨價格承壓，建議提前佈局空頭部位，但美國天然氣市場被低估，當前價格過度反映衰退預期，隨著液化天然氣出口設施投產，2026 年 4 月合約有結構性的多頭機會。

與此同時，全球國防開支提升與能源轉型需求形成共振，歐洲多國軍費增加將直接拉動銅需求。

值得關注的是，美國商務部對進口銅材啟動的反傾銷調查，恐推動今年底 COMEX-LME 銅價套利交易。