美Q1負成長引發經濟衰退擔憂！高盛曝兩大跨品種對沖操作策略
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-02 09:20
高盛最新發布商品市場研究報告指出，在全球經濟成長不確定性加劇的背景下，投資人應透過策略性資產配置來對沖經濟衰退風險，並看好黃金與銅的長期配置價值。高盛也建議機構投資人將商品配置比例提升至組合的 7 至 10%，透過跨品種避險策略來捕捉宏觀波動中的結構性機會。
高盛強調，當前市場對衰退風險的定價存在偏差，建議利用石油看跌選擇權與黃金多頭構建組合防禦，同時關注能源轉型與地緣政治演變帶來的結構性機會。
高盛認為，儘管美中關稅戰緩和帶動風險資產短期反彈，但美國經濟團隊計算未來 12 個月衰退機率仍達 45%，政策不確定性、企業獲利下修及金融條件收緊等風險因素正在累積。
高盛建議採用「衰退情境差異化策略」，在基礎情境下透過賣出布蘭特原油買權或買入價差組合對沖潛在下跌風險，若經濟真的衰退兌現，黃金則可能成為關鍵避險工具。
高盛預測，若系統性風險爆發，黃金 ETF 資金流入將推動金價在年底觸及每盎司 3880 美元，極端情況下可能突破 4,500 美元關卡。
至於能源市場，高盛在報告中揭示了跨區域市場的差異化前景。針對歐洲 TTF 天然氣期貨，川普政府推動的俄烏天然氣協議可能使 2027 年第三季期貨價格承壓，建議提前佈局空頭部位，但美國天然氣市場被低估，當前價格過度反映衰退預期，隨著液化天然氣出口設施投產，2026 年 4 月合約有結構性的多頭機會。
此外，高盛在報告還著重闡述黃金與銅的長期配置邏輯。美元信用體系面臨的多重挑戰有官方儲備多元化趨勢及美國財政赤字擴大，這些可能觸發金價進入新一輪超級週期。
與此同時，全球國防開支提升與能源轉型需求形成共振，歐洲多國軍費增加將直接拉動銅需求。
值得關注的是，美國商務部對進口銅材啟動的反傾銷調查，恐推動今年底 COMEX-LME 銅價套利交易。
供給端方面，南美礦業投資不足導致銅礦供應成長持續放緩，若無經濟衰退，銅價可望從明年第三季低點每噸 8300 美元回升至 10600 美元。
高盛指出，目前大宗商品市場處於估價重構期，而在能源去風險化與電氣化轉型雙重驅動下，銅需求年複合成長率將維持 2% 以上。黃金的貨幣屬性重估則可能貫穿整個美元利率週期，尤其是聯準會 (Fed) 潛在的降息週期，將跟地緣政治風險形成價格共振。
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