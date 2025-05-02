新儲備貨幣？全球央行瘋狂追捧黃金創紀錄 專家：美元單極霸權首次面臨實質性挑戰

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-02 15:00

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國際金價今 (2) 日從 5 月首日逾 2% 跌幅中反彈超過 1.1%，有望結束連 3 個交易日走跌頹勢，而專家最新分析，金價整體上仍具看漲前景，走勢臨近技術看漲趨勢支撐，以及仍處於降息周期和經濟衰退的背景之中。

中國大陸《財經》雜誌封面故事報導，在《黑天鵝》作者上周二 (22 日) 拋出黃金是新的儲備貨幣的震撼觀點後，立即引發全球對美元信用體系的重新審視，而就在此番言論發表前一天，美國剛經歷股債匯市「三殺」，顯示資金正以驚人速度撤離美國。與此形成鮮明對比的是，倫敦現貨黃金價格在上周二突破每盎司 3500 美元的歷史高點。

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這場金融市場的劇烈震盪，源自美國總統川普提出的對等關稅，該政策引發市場對美元貿易體系崩潰的恐慌。

中泰證券首席經濟學家李迅雷說：「當美國宣稱要減少美元輸出時，持有美債的邏輯根基已經動搖。」

上述擔憂情緒直接反映在央行購金行動上，去年全球央行淨購入黃金 1045 噸，約占黃金總需求的 20%，連三年突破千噸大關。

根據世界黃金協會 (WGC) 數據，今年前兩月各國央行仍保持強勁購買勢頭，其中波蘭央行以 90 噸購金量位居榜首，中國人民銀行則在去年 11 月重新開始購入黃金，單月淨增持 16 萬盎司。

報導指出，這場購金狂潮背後，是美元信用體系前所未有的裂痕。根據國際貨幣基金 (IMF) 數據，截至去年底，美元在全球官方外匯儲備中的占比已經跌至 57.8%，創 1995 年統計以來新低。

西班牙對外銀行亞洲首席經濟學家夏樂說：「美元武器化的後果正在顯現，俄羅斯被凍結 3000 億美元外匯儲備的事件，讓各國意識到美債並非絕對安全的資產。」

這種認知轉變在發展中國家尤為明顯，新興市場央行購金量佔全球總量的 76%，其中印度央行去年購入達 73 噸，是 2023 年的四倍。

值得注意的是，金價暴漲與傳統市場邏輯出現明顯背離。去年聯準會 (Fed) 持續升息周期中，黃金卻逆勢上漲，這在布雷頓森林體系 (Bretton Woods System) 解體後尚屬首次。

李迅雷說：「市場已不再按利率敏感性定價，而是將黃金視為對美元信用的對沖工具。」這種思維轉變在實體經濟領域引發連鎖反應，德國工業企業開始要求以黃金結算部分進口合約，南非金礦企業則創下 1980 年以來首次工資以黃金支付案例。

但黃金真能取代美元成為新的儲備貨幣？答案顯然是否定的。

李迅雷指出，黃金年產量僅 3500 噸左右，按當前價值計算，根本無法支撐全球 80 萬億美元的經濟規模。這種結構性矛盾在歷史上有過深刻教訓。19 世紀金本位時期，全球經濟成長持續受到黃金儲量限制，最終導致 1930 年代大蕭條。

根據中泰證券研究，若現行體系退回金本位，全球必須將黃金價格定至每盎司 15 萬美元才能滿足交易需求，這顯然不具現實性。

市場對黃金的狂熱追逐，實際上反映著更深層次的國際貨幣體系變革。中國人民銀行數據顯示，截至今年首季，中國官方黃金儲備達 2292 噸，較三年前增加 96 噸，但與美國 8133 噸的儲備量仍有顯著差距。俄羅斯央行則以 2335 噸黃金儲備成為去美元化最激進的國家，其黃金佔比達 32%，幾乎相當於外匯儲備的三分之一。這種「去美元化」趨勢在亞太地區尤為明顯，東協國家去年黃金進口量年增 47%，其中越南央行首次將黃金納入貨幣政策工具箱。

根據 PIMCO 最新預測，未來十年將見證「美元霸權的斜陽時代」。PIMCO 指出，當美國債務突破 36 兆美元，其債務與 GDP 比率達到 125% 時，全球央行對美債的容忍度正達到臨界點。「今年可能成為國際貨幣體系分水嶺，美元單極霸權將首次面臨實質性挑戰。」

值得關注的是，美國財政部 2025 財年上半年已出現 1.3 兆美元赤字，而 6.5 兆美元國債即將在 6 月到期，這讓「海湖莊園協議」等涉及國債實質違約的傳聞甚囂塵上。

中國社科院金融研究所副所長張明警告：「一旦美國選擇透過債務貨幣化解決問題，美元信用將遭受毀滅性打擊。」