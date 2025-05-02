4月油價跌幅創三年之最！OPEC暗戰升級沙國不減產 「以價換量」恐複製2020年崩盤軌跡

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-02 10:50

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5 月首日收盤，國際油價上漲，紐約商品交易所 6 月交貨的輕質原油期貨收在每桶 59.24 美元，單日漲幅 1.77%，倫敦 ICE 布蘭特原油期貨 (BRENT) 價格也漲 1.75% 至每桶 62.13 美元，而國際油市上月則創下 2020 年 3 月以來最大單月跌幅，當月紐約油價暴跌 18.3%，布蘭特跌幅亦達 15.1%。

國際油市劇烈震盪源自於石油輸出國組織 (OPEC) 內部的策略轉向。沙烏地阿拉伯近期向盟友釋放明確訊號，將放棄延續五年的限產保價策略，轉而接受長期低油價爭奪市佔率。

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知情人士透露，沙國已對哈薩克、伊拉克等國超產行為失去耐心，正透過政策調整施壓產油國遵守配額。這一轉變既是對美國頁岩油及圭亞那等新興產油國競爭的回應，也跟沙國配合美國降低國內汽油價格訴求相關。

美國總統川普本月將訪問沙國，雙方可能就軍售及核協議達成共識。

OPEC + 成員國已率先用行動詮釋市場策略變化。自 5 月起，沙國與俄羅斯等核心產油國將每日產量提升 41.1 萬桶，規模超過原本規劃的三倍，此舉直接導致國際油價跌破 60 美元大關，創 2021 年 12 月以來新低。

國際能源總署 (IEA) 指出，全球貿易摩擦加劇正削弱能源需求，將今年日均需求成長預期從 145 萬桶下調至 130 萬桶，2026 年增幅更下修至 128 萬桶。OPEC 也將兩年日均需求預期分別調降 15 萬桶，凸顯市場供需格局的深層轉變。

IEA 還警告，若產油國持續增產而需求復甦不如預期，2025 年原油市場恐面臨每桶 70 美元以下的深度調整。

沙國財政策略調整引發連鎖反應。儘管沙國原油生產成本僅約每桶 3 美元，但政府開支高度依賴油價。

根據國際貨幣基金 (IMF) 測算，沙國需油價維持在 90 美元以上方能平衡預算，與其目前承受的財政壓力形成尖銳矛盾。

消息人士透露，沙國正透過擴大借貸、削減公共計畫等方式來應對低油價，甚至考慮擱置部分策略性投資。這種「以價換量」策略已引發連鎖效應，作為第二大產油國的俄羅斯財政平衡線為每桶 70 美元，持續增產將加劇市場過剩風險。