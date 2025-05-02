鉅亨速報 - Factset 最新調查：通用汽車(GM-US)EPS預估下修至10.59元，預估目標價為53.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 06:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對通用汽車(GM-US)做出2025年EPS預估：中位數由11元下修至10.59元，其中最高估值12.06元，最低估值6.6元，預估目標價為53.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.06(12.06)
|13.65
|14.64
|16
|最低值
|6.6(6.6)
|4.93
|7.77
|7.16
|平均值
|9.92(9.97)
|10.07
|10.2
|11.29
|中位數
|10.59(11)
|10
|9.84
|10.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,863.72億
|1,959.75億
|2,005.00億
|1,953.14億
|最低值
|1,654.31億
|1,612.31億
|1,592.46億
|1,565.73億
|平均值
|1,782.60億
|1,780.39億
|1,808.89億
|1,721.88億
|中位數
|1,772.44億
|1,793.76億
|1,826.28億
|1,646.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.33
|6.70
|6.13
|7.32
|6.37
|營業收入
|1,224.85億
|1,270.04億
|1,567.35億
|1,718.42億
|1,874.42億
詳細資訊請看美股內頁：
通用汽車(GM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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