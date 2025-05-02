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鉅亨速報 - Factset 最新調查：通用汽車(GM-US)EPS預估下修至10.59元，預估目標價為53.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 06:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對通用汽車(GM-US)做出2025年EPS預估：中位數由11元下修至10.59元，其中最高估值12.06元，最低估值6.6元，預估目標價為53.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.06(12.06)13.6514.6416
最低值6.6(6.6)4.937.777.16
平均值9.92(9.97)10.0710.211.29
中位數10.59(11)109.8410.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,863.72億1,959.75億2,005.00億1,953.14億
最低值1,654.31億1,612.31億1,592.46億1,565.73億
平均值1,782.60億1,780.39億1,808.89億1,721.88億
中位數1,772.44億1,793.76億1,826.28億1,646.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.336.706.137.326.37
營業收入1,224.85億1,270.04億1,567.35億1,718.42億1,874.42億

詳細資訊請看美股內頁：
通用汽車(GM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGM

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