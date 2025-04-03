鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至18.18元，預估目標價為228.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-03 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.85元上修至18.18元，其中最高估值21.48元，最低估值14.95元，預估目標價為228.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.48(21.48)
|24.7
|25
|最低值
|14.95(14.95)
|18.79
|20.3
|平均值
|17.95(17.92)
|21.15
|23.14
|中位數
|18.18(17.85)
|21.11
|23.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|613.04億
|664.33億
|713.08億
|最低值
|573.24億
|618.65億
|707.38億
|平均值
|596.99億
|645.29億
|710.23億
|中位數
|600.83億
|651.10億
|710.23億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|17.31
|4.96
|-5.22
|-1.20
|16.99
|營業收入
|447.91億
|505.88億
|514.12億
|570.94億
|641.06億
詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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