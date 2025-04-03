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鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至18.18元，預估目標價為228.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-03 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.85元上修至18.18元，其中最高估值21.48元，最低估值14.95元，預估目標價為228.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值21.48(21.48)24.725
最低值14.95(14.95)18.7920.3
平均值17.95(17.92)21.1523.14
中位數18.18(17.85)21.1123.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值613.04億664.33億713.08億
最低值573.24億618.65億707.38億
平均值596.99億645.29億710.23億
中位數600.83億651.10億710.23億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS17.314.96-5.22-1.2016.99
營業收入447.91億505.88億514.12億570.94億641.06億

詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALL

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