鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估下修至17.96元，預估目標價為226.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:16
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2025年EPS預估：中位數由18.27元下修至17.96元，其中最高估值21.48元，最低估值15.47元，預估目標價為226.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.48(21.48)
|24.7
|25.01
|最低值
|15.47(15.47)
|18.8
|20.46
|平均值
|17.89(17.92)
|21.29
|23.03
|中位數
|17.96(18.27)
|21.17
|22.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|613.04億
|664.33億
|713.08億
|最低值
|573.24億
|618.65億
|707.38億
|平均值
|596.32億
|644.43億
|710.23億
|中位數
|598.85億
|650.60億
|710.23億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|17.31
|4.96
|-5.22
|-1.20
|16.99
|營業收入
|447.91億
|505.88億
|514.12億
|570.94億
|641.06億
詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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