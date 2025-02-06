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鉅亨速報 - Factset 最新調查：參數科技(PTC-US)EPS預估下修至5.78元，預估目標價為213.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:16


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對參數科技(PTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.92元下修至5.78元，其中最高估值6.06元，最低估值5.55元，預估目標價為213.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.06(6.21)7.398.17
最低值5.55(5.66)6.397.52
平均值5.79(5.93)6.837.9
中位數5.78(5.92)6.787.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值25.69億28.46億31.21億
最低值24.77億26.86億29.14億
平均值25.05億27.60億30.52億
中位數24.88億27.61億30.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.124.032.652.063.12
營業收入14.58億18.07億19.33億20.97億22.98億

詳細資訊請看美股內頁：
參數科技(PTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPTC

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