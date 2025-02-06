鉅亨速報 - Factset 最新調查：參數科技(PTC-US)EPS預估下修至5.78元，預估目標價為213.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對參數科技(PTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.92元下修至5.78元，其中最高估值6.06元，最低估值5.55元，預估目標價為213.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.06(6.21)
|7.39
|8.17
|最低值
|5.55(5.66)
|6.39
|7.52
|平均值
|5.79(5.93)
|6.83
|7.9
|中位數
|5.78(5.92)
|6.78
|7.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.69億
|28.46億
|31.21億
|最低值
|24.77億
|26.86億
|29.14億
|平均值
|25.05億
|27.60億
|30.52億
|中位數
|24.88億
|27.61億
|30.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.12
|4.03
|2.65
|2.06
|3.12
|營業收入
|14.58億
|18.07億
|19.33億
|20.97億
|22.98億
詳細資訊請看美股內頁：
參數科技(PTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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