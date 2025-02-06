鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得(SWK-US)EPS預估下修至5.27元，預估目標價為95.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對史丹利百得(SWK-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.39元下修至5.27元，其中最高估值6.42元，最低估值4.8元，預估目標價為95.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.42(6.42)
|7.62
|8.8
|最低值
|4.8(4.81)
|5.9
|6.75
|平均值
|5.38(5.37)
|6.6
|7.55
|中位數
|5.27(5.39)
|6.55
|7.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|159.87億
|165.46億
|171.24億
|最低值
|149.04億
|152.77億
|160.36億
|平均值
|154.59億
|160.47億
|166.23億
|中位數
|154.41億
|161.36億
|165.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.46
|10.16
|6.76
|-2.07
|1.95
|營業收入
|145.35億
|156.17億
|169.47億
|157.81億
|153.66億
詳細資訊請看美股內頁：
史丹利百得(SWK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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