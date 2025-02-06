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鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得(SWK-US)EPS預估下修至5.27元，預估目標價為95.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對史丹利百得(SWK-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.39元下修至5.27元，其中最高估值6.42元，最低估值4.8元，預估目標價為95.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.42(6.42)7.628.8
最低值4.8(4.81)5.96.75
平均值5.38(5.37)6.67.55
中位數5.27(5.39)6.557.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值159.87億165.46億171.24億
最低值149.04億152.77億160.36億
平均值154.59億160.47億166.23億
中位數154.41億161.36億165.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.4610.166.76-2.071.95
營業收入145.35億156.17億169.47億157.81億153.66億

詳細資訊請看美股內頁：
史丹利百得(SWK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSWK

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