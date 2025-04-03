鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得(SWK-US)EPS預估下修至5.1元，預估目標價為94.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-03 00:16
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對史丹利百得(SWK-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.22元下修至5.1元，其中最高估值5.79元，最低估值4.6元，預估目標價為94.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.79(5.79)
|7.04
|9.06
|最低值
|4.6(4.6)
|5.9
|6.67
|平均值
|5.14(5.16)
|6.34
|7.37
|中位數
|5.1(5.22)
|6.24
|7.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|156.82億
|164.46億
|171.89億
|最低值
|151.47億
|156.51億
|160.25億
|平均值
|153.99億
|160.04億
|166.38億
|中位數
|154.02億
|160.84億
|167.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.46
|10.16
|6.76
|-2.07
|1.95
|營業收入
|145.35億
|156.17億
|169.47億
|157.81億
|153.66億
詳細資訊請看美股內頁：
史丹利百得(SWK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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