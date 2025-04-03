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鉅亨速報 - Factset 最新調查：史丹利百得(SWK-US)EPS預估下修至5.1元，預估目標價為94.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-03 00:16


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對史丹利百得(SWK-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.22元下修至5.1元，其中最高估值5.79元，最低估值4.6元，預估目標價為94.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.79(5.79)7.049.06
最低值4.6(4.6)5.96.67
平均值5.14(5.16)6.347.37
中位數5.1(5.22)6.247.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值156.82億164.46億171.89億
最低值151.47億156.51億160.25億
平均值153.99億160.04億166.38億
中位數154.02億160.84億167.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.4610.166.76-2.071.95
營業收入145.35億156.17億169.47億157.81億153.66億

詳細資訊請看美股內頁：
史丹利百得(SWK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSWK

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