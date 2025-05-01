鉅亨速報 - Factset 最新調查：微軟(MSFT-US)EPS預估上修至13.33元，預估目標價為500.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15
根據FactSet最新調查，共51位分析師，對微軟(MSFT-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.06元上修至13.33元，其中最高估值13.78元，最低估值12.96元，預估目標價為500.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.78(13.89)
|16.12
|21.38
|21.23
|最低值
|12.96(12.87)
|14.26
|16
|18.53
|平均值
|13.28(13.15)
|14.96
|17.65
|20.11
|中位數
|13.33(13.06)
|14.96
|17.65
|20.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,831.48億
|3,417.56億
|4,209.04億
|4,284.37億
|最低值
|2,747.00億
|3,042.11億
|3,394.67億
|4,065.94億
|平均值
|2,779.54億
|3,153.71億
|3,606.88億
|4,155.88億
|中位數
|2,786.87億
|3,148.41億
|3,595.07億
|4,147.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.76
|8.05
|9.65
|9.68
|11.80
|營業收入
|1,430.15億
|1,680.88億
|1,982.70億
|2,119.15億
|2,451.22億
詳細資訊請看美股內頁：
微軟(MSFT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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