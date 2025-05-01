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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：微軟(MSFT-US)EPS預估上修至13.33元，預估目標價為500.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15


根據FactSet最新調查，共51位分析師，對微軟(MSFT-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.06元上修至13.33元，其中最高估值13.78元，最低估值12.96元，預估目標價為500.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.78(13.89)16.1221.3821.23
最低值12.96(12.87)14.261618.53
平均值13.28(13.15)14.9617.6520.11
中位數13.33(13.06)14.9617.6520.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2,831.48億3,417.56億4,209.04億4,284.37億
最低值2,747.00億3,042.11億3,394.67億4,065.94億
平均值2,779.54億3,153.71億3,606.88億4,155.88億
中位數2,786.87億3,148.41億3,595.07億4,147.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.768.059.659.6811.80
營業收入1,430.15億1,680.88億1,982.70億2,119.15億2,451.22億

詳細資訊請看美股內頁：
微軟(MSFT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMSFT

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