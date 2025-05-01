鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠控股CCK-US的目標價調升至114元，幅度約3.64%
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對皇冠控股(CCK-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至114元，調升幅度3.64%。其中最高估值129元，最低估值101元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予皇冠控股評價：積極樂觀15位、保持中立3位、保守悲觀0位。
皇冠控股今(1日)收盤價為96.33元。近5日股價上漲3.64%，標普指數上漲3.59%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至-0.05元，預估目標價為65.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至2.04元，預估目標價為12.05元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估上修至13.42元，預估目標價為186.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinix公司(EQIX-US)EPS預估上修至14.03元，預估目標價為1,025.00元
上一篇
下一篇