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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠控股CCK-US的目標價調升至114元，幅度約3.64%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對皇冠控股(CCK-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至114元，調升幅度3.64%。其中最高估值129元，最低估值101元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予皇冠控股評價：積極樂觀15位、保持中立3位、保守悲觀0位。

皇冠控股今(1日)收盤價為96.33元。近5日股價上漲3.64%，標普指數上漲3.59%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CCK市場預估目標價

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