search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Confluent Inc Class ACFLT-US的目標價調降至29.5元，幅度約14.49%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Confluent Inc Class A(CFLT-US)提出目標價估值：中位數由34.5元下修至29.5元，調降幅度14.49%。其中最高估值40元，最低估值22元。

綜合評級 - 共有34位分析師給予Confluent Inc Class A評價：積極樂觀25位、保持中立8位、保守悲觀1位。

Confluent Inc Class A今(1日)收盤價為23.81元。近5日股價上漲14.49%，標普指數上漲3.59%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CFLT市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Confluent Inc Class A23.81-1.02%

延伸閱讀


Empty