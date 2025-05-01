鉅亨速報 - Factset 最新調查：Confluent Inc Class ACFLT-US的目標價調降至29.5元，幅度約14.49%
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Confluent Inc Class A(CFLT-US)提出目標價估值：中位數由34.5元下修至29.5元，調降幅度14.49%。其中最高估值40元，最低估值22元。
綜合評級 - 共有34位分析師給予Confluent Inc Class A評價：積極樂觀25位、保持中立8位、保守悲觀1位。
Confluent Inc Class A今(1日)收盤價為23.81元。近5日股價上漲14.49%，標普指數上漲3.59%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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