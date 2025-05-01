關稅拖累！無薪假人數較上期大增584人 勞部將擴大補貼無薪假 符合3條件即可

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-01 13:22

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勞動部今 (1) 日公布最新減班休息（無薪假）統計，本期實施人數 2266 人，雖較上期家數增加 21 家，人數增加 584 人，主要來自 2、3 家廠商因美國對等關稅通報實施減班休息約 2、300 人。勞動部長洪申翰昨 (30) 日在立法院受訪表示，擬擴大「僱用安定措施」適用行業，只要是經濟部國貿署有登記的進出口廠商、過去 3 年有銷美實績、營收有一定比例衰退三條件，就可提出申請定。

美國對等關稅政策動向不明造成的衝擊，影響本期減班休息數據。勞動部表示，這期製造業有 3 家新增實施人數較多，其中金屬機電工業共 2 家通報 100 多人，資訊電子工業 1 家實施幾十人，原因都是訂單減少。

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因應業者採無薪假，為減少勞工經濟損失，勞動部提供「僱用安定措施」補貼半數投保薪資差額、最高 8700 元，目前限定橡膠製品製造業、機械設備製造業與其他運輸工具及其零件製造業等 3 行業。

除「僱用安定措施」擬擴大適用外，勞動部也規畫加碼企業辦訓獎勵、放寬無薪假勞工受訓津貼請領資格、鼓勵業者聘用失業者、增加青年訓練獎勵金、初次尋職青年就業獎勵等，並提及各協助措施所需要的經費，配合行政院編列，於特別預算未通過前，由勞動部相關基金支應。

經濟部就美國對等關稅，推估、提出「傳產及中小企因應對策」，預期受影響較大產業包括手工具、水五金、中小型工具機、塑膠製品、運動器材、醫材、染料或顏料、化妝品、家電等，主要是關稅造成獲利下滑，或稅率相較對手國無競爭力，影響營運。