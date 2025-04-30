智慧爆炸在即！AI智能體能力出現「新摩爾定律」 每4個月成長一倍 

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 16:12

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AI 程式設計智能體的能力正在飛速增長，最新研究揭示「新摩爾定律」，如果 AI 智能體的任務時長繼續以每 4 個月翻倍的速度成長，到 2027 年可能完成長達 167 小時的月級任務。

AI 研究網站 AI Digest 近期揭示一個 AI 智能體的新摩爾定律，稱頂尖 AI 系統能夠自主完成的任務長度（以專業人士完成所需的時間衡量）正呈現指數級增長。

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該網站指出，2019 年，GPT-2 只能處理不到 1 秒的簡單任務；2022 年 ChatGPT 發佈時，AI 已經可以完成 30 秒的程式設計任務。現在，智能體可以自主完成人類需要一小時才能完成的程式設計任務。

根據目前的趨勢推算，AI 智能體能夠完成的任務長度預計將持續快速增長。METR 的研究人員測試模型發顯，有兩個明顯的規律：

任務長度和 AI 成功率高度相關（相關係數 R²=0.83）

AI 成功率達到 50% 的任務長度——即「時間跨度」——正在呈指數增長

這個指數成長的趨勢看起來很穩健，沒有停下來的意思。如果按照這個趨勢推算下去，AI 智能體將能夠完成：

2026 年：2 小時的任務

2027 年：1 個工作天（8 小時）的任務

2028 年：1 個工作週（40 小時）的任務

2029 年：1 個工作月（167 小時）的任務

由此可得，此一增長趨勢不僅是指數級的，而且近期還在加速。在 2019 年至 2025 年間，時間跨度約每 7 個月翻一倍；然而，在 2024 年至 2025 年間，這一翻倍週期縮短至約每 4 個月。

隨著成長軌道直線上升，1 週和 2 週任務之間所需技能的差距，可能比 1 年和 2 年任務之間的差距更大。此外，隨著 AI 能力的提升，它們在開發更強大 AI 方面的作用會越來越大，可能導致超指數級成長。

飛輪效應 AI 能力將超指數成長

AI 智能體的能力提升會反過來加速更強大 AI 的研發，形成飛輪效應：更強大的 AI 智能體能夠更快地開發出更先進的 AI 系統，從而進一步提升能力。

這種正回饋循環可能導致超指數成長，甚至觸發「軟體智慧爆炸」（software intelligence explosion），即 AI 能力在短時間內急劇提升，遠遠超過人類的水平。

METR 的研究表明，近年來 AI 在演算法效率上的提升，顯著降低了計算資源需求。透過更有效率的預訓練和後訓練方法，即使硬體資源不增加，AI 智能體的能力也能快速提升。AI 智能體任務時長的指數型成長，可能成為人類史上最具變革性的趨勢之一。它能在短時間內完成複雜任務，將徹底改變軟體開發、科學研究、醫療診斷等多個領域。

例如，一個能夠自主完成月級任務的 AI 智能體，可以完全自動化軟體工程項目，甚至獨立進行科學研究，從而大幅提高生產效率。