關稅談判何時輪到台灣？和日韓合作可行性？郭智輝給答案了

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-01 11:31

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經濟部長郭智輝 (1) 日出席立法院經濟委員會前受訪，關於對美關稅行政院長卓榮泰表示「五月一定可以談判」，他表示，目前的進度可以談判，所以關稅談判五月「一定可以」，針對核管法修法動態，郭智輝表示，如果法律通過，政府「當然沒有不執行」。針對黃仁勳提及中國科技進展，認為「中國科技實力不容小覷」，郭智輝表示，中國的科技確實是在追趕中，大概不到一年之內。

郭智輝今 (1) 日上午出席立法院經濟委員會前受訪，從台電撥補、核管法修法、台美關稅談判、到綠電供應議題，逐一回應。

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日前行政院長卓榮泰表示對美關稅「五月一定可以談判」，關於談判進度，對此郭智輝表示，目前的進度可以談判，關稅談判五月一定可以。至於向美國購買能源跟工業產品部分，是否可以增加談判的好處。他進一步表示，這一次的談判，他不屬於談判小組，經濟部的立場就是提供所有廠商業者及國人需求等資訊，提供給談判小組來作為參考。

關於台灣與其他國家在產業上的合作方向，郭智輝提到，有談判代表提出台灣、日本跟韓國一起去投資的可能性，對於這件事，在未來都有可能性，如果大家有這個需求，共同來完成一個任務，這也是一個不錯的理解。

關於核管法修法動態，郭智輝表示，立法院早前已有理性討論，經濟部尊重國會審議程序，將持續配合法規調整，確保能源安全。政府「當然沒有不執行」的理由，而這也呼應了先前的院長在立法院諮詢時的回應。

關於能源政策的看法差異， 郭智輝指出，大家對於現象的認知不盡相同。對於是否拿小動物來作為停電藉口，他認為這是一部分人的說法，事實如何仍需追求數據證據來驗證。

關於台電財務及電價，郭智輝認為，如果千億元能通過撥補給台電，這將對台灣廠商在面對嚴峻關稅議題時度過難關有幫助，這筆錢能大幅減輕台電的財務負擔，並達到一定的效果。

關於綠電問題， 針對台電員工爆料綠電在夜間風小時仍需付費等情況，郭智輝表示不清楚數據如何計算，但請大家相信台電官方的回應。

針對黃仁勳提及中國科技進展，認為「中國科技實力不容小覷」，郭智輝表示，有人接受外媒採訪時表示，中國的科技並不落後。事實上，大家都很清楚，中國的科技確實是在追趕中。從真正的科技程度來看，大概不到一年之內。因此，中國這樣一個大國，其科技能力事實上是不容小覷的。他強調台灣應持續強化自主產業鏈布局，維持國際競爭力。